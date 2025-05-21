Немцы узнали об обезьянах удивительную вещь

Эксперты из Института поведения животных Общества Макса Планка в Германии рассказали об обезьянах нечто интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что исследователи зафиксировали необычное поведение среди обезьян-капуцинов, живущих на острове Хикарон у берегов Панамы, которые разработали странную социальную традицию похищения и ношения на себе детенышей обезьян-ревунов.

В ходе опыта ученые оценили записи с тридцати камер-ловушек и выяснила, что в течение пятнадцати месяцев молодые самцы капуцинов украли одиннадцать детенышей ревунов.

Говорится: «Хотя капуцины не обижали малышей, их действия имели печальные последствия, так как четверо маленьких ревунов не пережили похищения».

Немцы признают, что не нашли рационального объяснения этому феномену. Животные не получали пищи или социальных преимуществ за счет кражи детенышей, однако их поведение распространялось как мода среди молодых самцов.

Сказано: «Это первый задокументированный случай, когда животные создают культурную традицию с негативными последствиями для другого вида».

Уже выдвинуто мнение, что причиной необычного феномена стала безопасная среда обитания с отсутствием хищников и легким доступом к пище.

Резюмируется: «Когда нет угроз для выживания, интеллектуальные животные начинают экспериментировать – иногда с тревожными результатами».

Ранее британцы узнали об обезьянах кое-что милое.