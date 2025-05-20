Выявлена еще одна страшная опасность вегетарианства

Эксперты из университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) поведали об опасности, которая грозит вегетарианцам и веганам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с таким типом питания подвержены повышенному риску развития гипотиреоза, то есть состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

В проведенном опыте участвовали более 466 тысяч людей в возрасте от 40 до 69 лет, которых разделили на шесть групп в зависимости от их типа питания: веганы, вегетарианцы, пескетарианцы (употребляющие рыбу), любители птицы, умеренные и активные мясоеды.

За время эксперимента у 10 831 человека развился гипотиреоз.

Ученые говорят, что первоначально связь между диетой и заболеванием была неочевидна, но после корректировки результатов с учетом индекса массы тела выяснилось, что риск гипотиреоза у вегетарианцев действительно выше.

Добавляется, что на момент начала исследования уже диагностированные случаи гипотиреоза чаще встречались среди вегетарианцев, пескетарианцев, любителей птицы и тех, кто употребляет мало мяса, по сравнению с теми, кто придерживается мясной диеты.

Специалисты полагают, что важную роль в этом может играть дефицит йода – микроэлемента, необходимого для синтеза гормонов щитовидной железы.

По их словам, все дело в том, что в растительных продуктах йода, как правило, содержится мало. Морепродукты и молочные продукты (основные источники йода) в вегетарианской и веганской диетах часто отсутствуют.

Сказано: «Полученные данные не направлены против растительной диеты. Напротив, они подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к питанию, особенно при ограничении определенных продуктов».

Исследователи советуют вегетарианцам и веганам включать в рацион йодированную соль, в умеренных количествах употреблять продукты из морских водорослей и рассмотреть возможность приема добавок.

Ранее британцы поведали о вреде вегетарианства.