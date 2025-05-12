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Новости > За кулисами ведутся интенсивные переговоры, эти дни будут решающими, — The Economist

За кулисами ведутся интенсивные переговоры, эти дни будут решающими, — The Economist

Агата Кловская
12.05.25 14:40
227
За кулисами ведутся интенсивные переговоры, эти дни будут решающими, — The Economist

Громкие публичные заявления последних дней относительно 30-дневного прекращения огня и прямых переговоров между государственными лидерами Украины и России могут быть лишь верхушкой интенсивных закулисных переговоров, которые ведутся прямо сейчас. Не исключено, что ближайшие дни станут поворотными в российско-украинском противостоянии, пишет The Economist.

Автор публикации приводит хронологию последних событий, а точнее заявлений. Все началось 10 мая, когда президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер озвучили предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня и угрозу санкциями, если Россия не согласится. При этом делался акцент, что США поддерживают эту идею.

Однако Путин в ответном заявлении проигнорировал предложение перемирия, выразив впрочем готовность к прямым переговорам с Киевом. Украинские чиновники уже успели сделать заявления, что без прекращения огня переговоров не будет, когда все карты Киеву испортил президент США Дональд Трамп. Он написал в своей соцсети, что Украина должна «немедленно» согласиться на переговоры с Путиным, проигнорировав тот факт, что Путин не ответил на предложение о перемирии.

Как отмечает The Economist этим постом Трамп подорвал силу общего ультиматума Украины и Европы и не оставил Владимиру Зеленскому пространства для маневра.

Позитивом является разве что ремарка Трампа, что эти переговоры покажут настоящую готовность России к мирному соглашению. При оптимистическом толковании это может означать, что Америка готова давить на Россию, если увидит в ней препятствие для мира.

«Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что ведутся серьезные закулисные переговоры, и что следующие дни действительно могут оказаться решающими. Господин Трамп явно остается центром, вокруг которого вращаются все стороны, каждая из которых подстраивает свою риторику под его речь и его сообщения в социальных сетях», — пишет The Economist.

Вместе с тем автор публикации отмечает, что слишком надеяться на прекращение боевых действий в следующие несколько дней не стоит. Так же не стоит ожидать, что встреча Зеленского и Путина — если переговоры вообще состоятся — приведет к конкретным результатам уже в ближайшее время.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин на переговорах в Турции потребует капитуляции Украины.

Тэги: переговоры, война в Украине

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