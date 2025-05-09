Трамп заверил Мерца в «решительной поддержке» усилий Европы по достижению мира в Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил совместные усилия американской и европейской сторон по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства Германии.

Американский лидер в телефонном разговоре с главой правительства ФРГ, состоявшемся вечером 8 мая, коснулись ряда вопросов, в частности о партнерстве между странами, торговых спорах, теме российско-украинской войны.

Кроме того, отмечается, что Трамп поздравил канцлера Германии с недавней инаугурацией.

В Офисе Мерца рассказали, что немецкий чиновник «заверил американского президента, что через 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются незаменимым другом и партнером Германии».

«Президент Трамп и канцлер Мерц договорились тесно сотрудничать для прекращения войны в Украине. Канцлер поделился призывом президента к быстрому прекращению убийств в Украине. Россия теперь должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров», — сообщает канцелярия правительства ФРГ.

Также указывается, что Трамп заявил о своей «решительной поддержке усилий Германии вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира».

Также у Мерца проинформировали, что собеседники договорились «быстро решить торговые споры».

«Оба договорились о тесном обмене и объявили о взаимных визитах в США и Германию», — добавили в Офисе немецкого канцлера.

Напомним, Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.