Макрон призвал «тихо» вооружать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для безопасности Украины важно не раскрывать публично подробности относительно объемов и типов вооружений, которые передают партнеры. Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Париже, сообщает Укринформ.

По его словам, такая «стратегическая неопределенность» является дополнительной защитой для самих украинцев.

«Желаю, чтобы мы в тесной координации со всеми союзниками удовлетворяли их потребности Украины, но говорили об этом как можно меньше. Потому что эта неоднозначность — это защита для самих украинцев», — подчеркнул французский президент.

Макрон также поддержал осторожность немецкого канцлера в отношении обсуждения потенциальных поставок ракет Taurus. По его словам, такие решения должны приниматься сознательно, суверенно и без публичного разглашения.

«Именно канцлер должен принимать решения для своей страны — сознательно и суверенно. Тем не менее, я поддерживаю его стремление восстановить стратегическую неопределенность в этом контексте, потому что было бы бессмысленно каждый раз на пресс-конференциях озвучивать категории вооружений, даты поставок и модели», — объяснил Макрон, отметив, что российская армия вполне способна услышать эти ответы.

Франция не разглашает детали военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Как объясняют дипломатические источники, стратегическая неопределенность — это дипломатический подход, который заставляет противника гадать о возможностях оппонента и усложняет планирование.

Напомним, Германия передала Украине большой пакет помощи.