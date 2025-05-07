Мерц высказался о поддержке Украины и хочет в ближайшее время посетить нашу страну

Немецкий канцлер Фридрих Мерц высказался о поддержке Украины. По его словам, Германия и Франция собираются лучше координировать усилия для этого.

Во время совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном немецкий лидер сказал: «Мы договорились о дальнейшем укреплении франко-германского совета по обороне и безопасности».

Он добавил: «Мы хотим в будущем еще лучше скоординировать нашу поддержку Украине, еще более тесно согласовывать наши планы в вопросах национальной обороны и проекты закупок, а также давать новые ответы на стратегические вопросы политики безопасности и обороны. Украина может по-прежнему полагаться на Германию и Францию».

При этом политик хочет посетить нашу страну.

Фридрих Мерц сообщил: «Я действительно планирую в течение ближайших недель визит в Украину. Сейчас ведется согласование, как состоится этот визит».

Ранее Мерц со второй попытки все же стал новым канцлером Германии.