Ученые дали совет, как сохранить ясность ума в зрелом возрасте

Эксперты из Барселонского института глобального здравоохранения в Испании поведали, каким образом можно сохранить ясность ума в зрелом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение уровня физической активности в возрасте от 45 до 65 лет помогает предотвратить болезнь Альцгеймера по мере старения.

В опыте участвовали три сотни взрослых людей с болезнью Альцгеймера в семейном анамнезе, которые предоставили доступ к своим медицинским картам и обозначили уровень своей физической активности на момент начала исследования.

В течение четырех лет подопытные рассказывали об изменениях в уровне подвижности и регулярно проходили нейровизуализацию мозга с помощью компьютерной томографии.

Оказалось, что для людей в возрасте 45-65 лет дополнительная активность служила фактором защиты от деменции.

Добавляется, что у тех, кто уделял физической нагрузке средней интенсивности 150 минут в неделю (или 75 минут – более тяжелым упражнениям), в мозге было меньше скоплений белка амилоида в мозге.

Ученые рассказали, что амилоид представляет собой белковый агрегат с особой складчатой структурой, который способен накапливаться в мозге и «мешать» работе нейронов, что приводит к снижению когнитивных способностей.

Резюмируется, что у тех, кто больше тренировался, чаще сохранялся объем медиальной височной области, связанной с памятью.

Ранее британцы рассказали, как иммунитет влияет на психическое здоровье.