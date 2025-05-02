Китайцы умудрились замедлить вращение Земли

Строительство в Китае крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья» на реке Янцзы замедлило вращение Земли на 0,06 микросекунды, что фактически увеличило продолжительность дня. Соответствующее заявление сделал доктор Бенджамин Фонг Чао, геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, сообщает Yahoo News.

ГЭС «Три ущелья» построена в провинции Хубэй. Ее построенная в 2012 году плотина имеет длину 2335 метров и высоту 185 метров. Она удерживает около 40 кубических километров воды. При этом этот объем воды находится на высоте 175 метров над уровнем моря, что придает ей значительный вес и потенциальную энергию.

В настоящее время «Три ущелья» — основной элемент энергетической системы Китая. Ее мощность составляет 22 500 мегаватт, и она производит столько же энергии, сколько 15 ядерных реакторов.

И вот ученые NASA недавно смогли подтвердить, что ГЭС вызвала небольшое, но ощутимое изменение вращения Земли, вследствие чего продолжительность дней увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось планеты сместилась, примерно, на 2 сантиметра.

«Для справки это составляет чуть более 3 дней за весь период существования Вселенной», — пояснил доктор Чао.

По мнению американских ученых, накопленная вода у китайской плотины изменила распределение массы Земли. Что, в свою очередь, увеличило момент инерции планеты, подобно тому, как фигурист замедляет вращение, вытягивая руки.

Напомним, ученый заявил, что скорость вращения Земли сильно увеличилась.