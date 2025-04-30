Из-за уважения ко мне Путин не будет захватывать всю Украину, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не будет пытаться «захватить всю Украину», поскольку хозяин Кремля Владимир Путин уважает его, «как американского коллегу». Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу ABC.

«Я думаю, что он меня уважает, и я верю, что именно из-за меня он не захватит Украину, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — сказал Трамп.

Республиканец также добавил, что верит в желание Путина остановить войну в Украине. По мнению Трампа, Путин может «немного морочить голову» в вопросе заключения мира.

Напомним, Трамп собрался давить и на Украину, и на Россию.