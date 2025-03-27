Вскоре погода преподнесен украинцам крайне неприятный сюрприз

Погода неприятно удивит украинцев. Прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

Эксперт небесной канцелярии говорит, что если в ближайшие дни по стране будет тепло, то вскоре ожидается похолодание.

Отмечается, что если еще 29 марта днем будет 12-18 тепла, то уже 30 марта придет резкое похолодание на севере, западе, в Черкасской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях, где будет плюс 8-13.

Добавляется, что 31 марта снова потеплеет там, где было холодно, а 1 апреля прогнозируется новое похолодание на западе, севере и в центре Украины.

Ранее синоптики пообещали украинцам улучшение погодных условий.