Синоптики пообещали украинцам улучшение погодных условий

Синоптики поведали, чего ждать от погоды украинцам. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 28 марта, на юго-востоке, а ночью и на юге страны пройдет небольшой дождь. На остальной территории Украины будет без осадков. Ночью и утром в западных и большинстве северных областей местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, на юге до плюс 9, днем 11-16 тепла, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до плюс 20.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем около плюс 15.

Также информируется, что в субботу, 29 марта, по стране будет преимущественно без осадков, только в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье днем пройдет дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в южной части страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 13-18Ю, на юге ночью 6-11 тепла, днем плюс 15-20.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс 16-18.

Ранее синоптики поведали, какая погода ожидает украинцев в апреле.