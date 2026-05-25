Известный вирусолог сделал неоднозначное заявление по поводу лихорадки Эбола

Известный конголезский вирусолог Жан-Жак Муйембе-Танфун, который открыл лихорадку Эбола как новое заболевание, сделал неоднозначное заявление. Призвал не нагнетать панику из-за этой заразы.

Медик сказал: «У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально».

Врач считает, что такая паника иллюстрирует страх, возникший после пандемии коронавируса, хотя механизмы передачи этих заболеваний совершенно различны.

По его словам, еще больше усложнила ситуацию вспышка хантавируса, объявленная на круизном судне Hondius.

Специалист призывает к доверию к властям Демократической Республики Конго, которые, как и другие страны региона, обладают опытом в этой области.

Резюмируется: «У нас есть опыт. Нынешняя эпидемия будет взята под контроль. Возможно, через два-три месяца она будет полностью локализована».

