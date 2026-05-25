В Эстонии сделали громкое заявление по поводу мирных переговоров

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сделал громкое заявление. Оно касается мирных переговоров по Украине.

Чиновник отметил: «Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией».

Добавляется: «Это абсолютно не является нашей целью. Наша цель – сформулировать и однажды отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности. В этой структуре у Украины будет большая роль. Однако это нельзя делать с позиции посредника, который должен быть нейтральным».

Резюмируется, что в Европе, скорее всего, не смогут найти такого представителя на переговорах, который бы всех устраивал и мог бы говорить за всех.

