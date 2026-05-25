РФ атаковала Днепр: есть пострадавшие, двое в тяжелом состоянии

Российские войска 25 мая нанесли удар по Днепру. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили местные власти и украинские медиа.

По предварительной информации, среди пострадавших мужчины в возрасте 18, 45 и 67 лет. Все они были госпитализированы. Позже количество раненых возросло до четырех: за медицинской помощью также обратилась 46-летняя женщина, которая будет проходить амбулаторное лечение.

Воздушные силы предупреждали об угрозе

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения и движении скоростной цели в направлении Днепра. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Местные власти пока не уточняют тип вооружения, которым был нанесен удар. Также официально не сообщается о масштабах разрушений в городе.

На месте работают экстренные службы, спасатели и медики. Правоохранители документируют последствия атаки РФ.

Россия продолжает атаки по украинским городам

В последние недели российские войска активизировали комбинированные удары по украинским регионам с использованием ракет и беспилотников. Днепр регулярно становится одной из целей атак из-за важной логистической и промышленной инфраструктуры города.

Украинские власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно переходить к укрытиям во время угрозы ракетных ударов.

По данным украинских военных, Россия продолжает применять тактику массированных атак для истощения системы противовоздушной обороны и давления на гражданскую инфраструктуру.

Ситуация в Днепре

На вечер 25 мая спасательные работы в Днепре продолжаются. Информация о возможных новых пострадавших или разрушениях уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах во время воздушных тревог и следить за официальными сообщениями военной администрации и Воздушных сил.