Синоптики предупредили украинцев о надвигающемся шторме

Синоптики говорят, что во вторник, 26 мая, Украину накроет шторм. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в большинстве регионов нашей страны завтра днем ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

По этой причине эксперты небесной канцелярии уже объявили I уровень опасности, желтый.

Уточняется, что штормовое предупреждение не распространяется только на Закарпатскую область, где опасных порывов ветра не ожидается.

