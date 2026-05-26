В ВОЗ сделали страшное заявление по поводу ситуации с лихорадкой Эбола

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус комментирует ситуацию с лихорадкой Эбола. Чиновник озвучил страшные цифры.

В социальной сети Х он написал: «На данный момент в Демократической Республике Конго подтвержден 101 случай заболевания, включая 10 подтвержденных летальных исходов. Но мы знаем, что эпидемия гораздо масштабнее. Сейчас зарегистрировано более девяти сотен предполагаемых случаев и 220 предполагаемых летальных исходов».

Кроме этого указывается на тот факт, что в соседней Уганде зарегистрированы два дополнительных подтвержденных случая среди медицинских работников, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло семи.

Добавляется: «Мы продолжаем наращивать меры реагирования совместно с нашими партнерами и ожидаем выявления новых случаев в ближайшие дни и недели».

