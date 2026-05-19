Кровавое ДТП в Волынской области – пострадало немало детей

Страшное ДТП произошло в селе Жабка (Волынская область). О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что водитель Ford Sierra 1988-го года рождения, совершая маневр обгона, допустил столкновение с автобусом маршрута Луцк-Жабка, который поворачивал налево.

Указывается, что водитель легковушки получил многочисленные травмы, а его жена – переломы.

Кроме этого четыре несовершеннолетние дочери супругов получили черепно-мозговые травмы, ушибы, вывихи и переломы.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

