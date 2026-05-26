Зеленский сделал важное заявление о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил важное сообщение. Оно касается ситуации на фронте.

Глава государства говорит: «На фронте наши позиции сильнее. Благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, разным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт».

В то же время, добавляется: «Все непросто. Мы обороняемся активно, в этом году у нас есть результаты больше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает в том числе и нытье так называемых российских «военкоров».

Ранее Россия анонсировала новые удары по Киеву.