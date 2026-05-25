100 лет назад убили Симона Петлюру: кем был лидер УНР

25 мая 2026 года исполняется ровно 100 лет со дня гибели Симона Петлюры — председателя Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР. Его фигура считается одной из ключевых в период Украинской революции 1917-1921 годов и борьбы за независимость Украины в начале XX века.

Симон Петлюра родился 22 мая 1879 в Полтаве. Политическую деятельность начал еще в начале XX века, присоединившись к украинскому национальному движению. После падения Российской империи стал одним из руководителей Украинской Народной Республики и возглавил украинские войска во время войны за независимость.

Петлюра стал символом борьбы за независимость

В период Украинской революции Петлюра фактически стал одним из главных военно-политических лидеров УНР. Он возглавлял Директорию и руководил армией в условиях войны против большевистских войск, белогвардейцев и других сил, боровшихся за контроль над украинскими территориями.

В Украинском институте национальной памяти отмечают, что Петлюра внес «исключительный вклад» в формирование украинской государственности и организацию украинской армии. Именно поэтому в 2026 году в Украине на государственном уровне проходят мероприятия по 100-летию его гибели.

Историки также напоминают, что Петлюра активно поддерживал развитие украинской культуры, печати и образования. До революции он работал журналистом и редактором украинских изданий.

Убийство в Париже

25 мая 1926 года Симона Петлюру был застрелен в Париже. Убийцей стал Шолом Шварцбард — еврейский анархист и эмигрант, заявивший, что мстит за еврейские погромы времен гражданской войны.

Суд во Франции оправдал Шварцбарда, а само дело вызвало международный резонанс. Фигура Петлюры до сих пор остается предметом исторических дискуссий. Часть исследователей считает его одним из символов украинской борьбы за независимость, в то время как другие обращают внимание на сложные и противоречивые события периода гражданской войны.

Фигура Петлюры снова стала актуальной

На фоне полномасштабной войны России против Украины интерес к фигуре Симона Петлюры в Украине заметно возрос. В учреждениях и исторических институтах подчеркивают, что его деятельность стала одним из ранних примеров организованного сопротивления российской агрессии.

В мае 2026 в Украине проходят выставки, лекции, конференции и памятные мероприятия, посвященные 100-летию гибели Петлюры. Верховная Рада ранее включила эту дату в список государственных памятных событий 2026-2027 годов.

Историки отмечают, что фигура Петлюры остается важной для понимания украинского государства XX века и истоков современной борьбы Украины за независимость.