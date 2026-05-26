Американское посольство отреагировало на массированный удар России по Киеву

Временный поверенный по дела США в Украине Джулия Дэвис прокомментировала массированный удар России по Киеву. Дипломат побывала на местах прилетов.

В социальной сети Х она написала: «Ночью 24 мая Россия нанесла удар по Киеву, обстреляв музеи, станции метро, жилые дома и другие объекты, что повлекло масштабные разрушения во всем регионе».

Добавляется: «Я собственными глазами увидела некоторые последствия этого нападения. Умышленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы. Как уже заявлял президент Трамп, эта война должна закончиться».

Американка также выразила глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от этой бессмысленной, по ее словам, трагедии.

Ранее Россия анонсировала новые удары по Киеву.