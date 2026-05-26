Папа Римский представил монументальную работу об искусственном интеллекте

Папа Римский Лев XIV опубликовал свою первую энциклику Magnifica Humanitas (Великое человечество). Монументальная работа посвящена влиянию искусственного интеллекта на общество и человека.

Стоит пояснить, что энциклика представляет собой официальный пастырский послание, написанное Папой Римским или под его руководством по моральным, доктринальным или дисциплинарным вопросам и адресованное Вселенской Церкви.

Представленный документ насчитывает более двухсот страниц и состоит из пяти разделов. Он посвящен защите человеческого достоинства в эпоху развития искусственного интеллекта.

Лидер Ватикана делает акцент на том, что технологический прогресс не должен приводить к регрессу человеческого сердца.

В частности, сказано: «В эпоху искусственного интеллекта, когда человеческое достоинство рискует быть сокрыто новыми формами дегуманизации, мы имеем неотложный долг оставаться глубоко человечными».

Глава католиков при этом предупредил о чрезмерном влиянии крупных технологических корпораций и призвал не допустить концентрации знаний и технологий в руках узкого круга компаний или государств.

Добавляется, что рост зависимости экономик от технологий без справедливого доступа к ним создает новый глобальный дисбаланс между теми, кто включен в цифровую революцию, и теми, кто остается вне нее.

Государства и международные институты призывают ввести справедливые правила и эффективные механизмы защиты, чтобы решения, влияющие на жизнь людей, не принимались лишь несколькими игроками.

Указывается, что развитие технологий должно происходить с уважением к праву народов сохранять собственную идентичность и участвовать в глобальном развитии со своими уникальными чертами.

Ранее Папа Римский ответил на хамство Трампа.