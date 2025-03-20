Орбан сделал скандальное заявление по поводу будущего Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное громкое заявление. Оно прозвучало на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии, лидеру партии «Лига» Маттео Сальвини за защиту Европы от нелегальной миграции.

Политик сказал: «Прогрессивные расположились в Брюсселе, сегодня они правят Брюсселем. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах».

Лидер страны добавил: «Я убежден, что брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое руководство, новое патриотическое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций».

Виктор Орбан отметил: «Наша общая задача – восстановить Европу наций, мы должны вернуть права, которые были незаконно отняты у наших народов в последние годы».

По его словам, «из Еврокомиссии следует удалить сеть агентов Джорджа Сороса, а из Европарламента надо убрать коррумпированных лоббистов».

Резюмируется: «ЕС не может быть финансовой сетью, целью которой является ослабление национальных правительств. Нам здесь, в Брюсселе, понадобится чистка, которую наши друзья проводят в США».

Ранее мы писали, что Орбан продолжает пакостить Украине.