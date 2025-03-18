Войска США и Южной Кореи тренируются штурмовать бункер Ким Чен Ына

Военные Южной Кореи и США начали учения по блокировке и штурму масштабной сети подземных туннелей в КНДР. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

В маневрах, которые продлятся четыре дня, участвуют 370 военнослужащих обеих стран. Они будут использовать самые современные технологии, в том числе беспилотники, четырехлапых роботов и роботов для разминирования.

Разведданные Командования наземных операций южнокорейской армии свидетельствуют, что под Пхеньяном и другими стратегическими местами КНДР прорыты тысячи туннелей, которые являются секретными путями эвакуации для северокорейского лидера Ким Чен Ына и других высших руководителей страны на случай полномасштабной войны.

Подземные сооружения в Северной Корее также включают хранилища оружия массового поражения и такую городскую инфраструктуру, как метро.

Сеул и Вашингтон решили отработать штурм этих сооружений на фоне войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, под которым палестинские боевики построили большую сеть подземных туннелей, где удерживались израильские заложники и прятались лидеры группировки.

Южная Корея в 2019 году сформировала специализированные подземные боевые силы.

Напомним, Ким Чен Ын построил ядерный бункер на месте своего двора.