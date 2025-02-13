Британцам впервые удалось достигнуть телепортации

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании совершили грандиозный прорыв в науке. Стало известно, что случилось.

В их отчете сказано о том, что впервые квантовое состояние было успешно передано между двумя квантовыми компьютерами с использованием явления квантовой телепортации.

Уточняется: «Хотя передача произошла всего на расстоянии двух метров в лаборатории, это достижение доказывает возможность масштабирования квантовых вычислений и создания распределенных квантовых сетей».

Британцы поясняют, что квантовая телепортация основана на феномене запутанности, при котором частицы остаются связанными, даже если разделены в пространстве.

Добавляется, что, манипулируя одной из частиц, можно мгновенно изменить состояние другой, что позволяет передавать квантовую информацию без физического перемещения носителя.

Во время опыта телепортированное квантовое состояние сохранялось с точностью 86%, что, как указывается, достаточно для выполнения простой логической операции на квантовом компьютере.

Специалисты уверяют: «Это открывает новые перспективы для создания квантового интернета, способного соединять модули квантовых процессоров без потери их эффективности».

Подчеркивается: «Наш подход позволяет гибко модифицировать квантовую систему, заменяя или обновляя отдельные модули без нарушения всей архитектуры».

Резюмируется, что такие результаты могут не только ускорить развитие квантовых вычислений, но и стать основой для новых исследований фундаментальных законов физики.

Ранее американцы проделали со звуком кое-что невероятное.