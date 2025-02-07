Ученые рассказали, как приготовить идеальные яйца

Эксперты из Национального научно-исследовательского совета Италии поведали, как приготовить идеальные яйца. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они создали методику приготовления идеального по текстуре яйца, заключающуюся в циклическом изменении температуры от 30 до 100 градусов.

Специалисты говорят, что варка яйца может показаться простой задачей, однако, в то же время, если речь идет о приготовлении всмятку или методом су-вид (в вакуумном пакете при низких температурах), данный процесс становится намного более сложным.

Добавляется, что это связано с различием температур затвердевания составляющих яйца: 65 градусов для желтка и около 85 градусов для белка.

Ученые уверяют, что их метод позволяет достичь желаемого теплового профиля без повреждения скорлупы.

Сообщается, что для разработки оптимальной методики физики использовали кинетические уравнения, с помощью которых были смоделированы изменения температуры внутри яйца при трех популярных способах варки: вкрутую, всмятку и су-вид.

Базой метода является циклическое изменение уровня теплового воздействия на яйцо: температура должна меняться от 30 до 100 градусов с интервалом в две минуты в течение 32 минут.

Говорится, что такой метод даст возможность достичь оптимальной температуры белка и сохранить кремообразную структуру желтка.

Итальянцы информируют, что яйца, приготовленные таким образом, отличались привлекательным видом и улучшенными вкусовыми качествами.

Резюмируется: «Метод температурной вариативности позволил сохранить в яйцах больше полезных веществ, таких как лизин и триптофан. Они представляют собой важные аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека».

Ранее ученый из США поставил на себе интересный опыт с яйцами.