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Новости > На перемирие в Украине может уйти от трех до шести месяцев, — президент Финляндии

На перемирие в Украине может уйти от трех до шести месяцев, — президент Финляндии

Агата Кловская
31.01.25 16:49
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На перемирие в Украине может уйти от трех до шести месяцев, — президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям американского президента Дональда Трампа достигнуть мира в Украине.

Как пишет Yle, политик предположил, что в ближайшие месяцы может наступить перемирие. Такое мнение он высказал сегодня на встрече с политическими журналистами.

«Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от 3 до 6 месяцев, а затем и к мирным переговорам», — сказал Стубб.

По его словам, политика Финляндии состоит в том, чтобы придерживаться принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он считает, что в ближайшие дни, недели и месяцы Украину следует поддерживать так, чтобы у нее была сильная позиция для начала возможных переговоров о перемирии и мире.

Стубб признался, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе его оптимизм возрос.

Президента спросили о шансах президента США Дональда Трампа усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров и в конечном итоге достигнуть мира в Украине.

Стубб отметил метод Трампа, который выдвигает ультиматум и вынуждает Путина к мирным переговорам. По его мнению, Путина нужно именно вынуждать к переговорам, а не склонять к ним.

Он пояснил: «Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп».

По словам Стубба, нет риска в том, что мир будет обсуждаться без участия самой Украины. Он уверен, что Европа тоже должна участвовать в переговорах в той или иной форме, поскольку на них решается будущее европейских структур безопасности.

Напомним, война РФ против Украины не завершится выполнением всех целей одной из сторон.

Тэги: война в Украине, Александр Стубб

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