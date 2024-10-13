Сеяр Куршутов: СМИ разбирались, как "король контрабанды" выбрался из-под санкций СНБО

СНБО решил не продлевать санкции против так называемых "королей контрабанды", которые с пафосом наложили в 2021 году, поскольку они, на удивление, больше не создают угроз национальной безопасности. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос ZN.UA, пишет УН.

Оказывается, указ о санкциях №169/2021, действовавший до апреля 2024 года, не продлили в отношении одиннадцати из тринадцати физических лиц и почти семидесяти юридических лиц.

Офис президента и Совет национальной безопасности в ответах на запросы журналистов уклонились от объяснений, какие изменения произошли в жизни тех одиннадцати человек, в отношении которых решили не продлевать санкции.

ОП переадресовал запрос в СНБО, а СНБО, в свою очередь, подчеркнул, что Совет рассматривает то, что ему подают компетентные органы.

Служба безопасности официально ответила, что в течение трех лет с момента наложения санкций "уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенциями осуществляли мониторинг эффективности санкций. В апреле 2024-го действие санкций было пролонгировано в отношении отдельных лиц, продолжающих создавать реальные и/или потенциальные угрозы интересам…".

Выходит, что лица, не попавшие в обновленные санационные списки весной 2024 года, больше таких угроз не создают.

Среди лишившихся санкций оказалось немало интересных персонажей, которые, несмотря на все, продолжают свою привычную деятельность на границе, из-за которой и попали в предыдущий санкционный список.

В частности, в перечень попали так называемый галицкий контрабандный аксакал Владимир Полуситок, одесский эксперт по обуви и текстилю Денис Аминев, мукачевский сигаретный эксперт Эдуард Кукоба, ценитель электроники из Одесщины Михаил Грибанов, бывший глава столичной таможни и акции.

Но главный сюрприз — из-под санкций удалось выбраться первому номеру того же санкционного списка — Сеяру Куршутову.

По данным ZN.UA, Сеяр Куршутов живет в Вене, отдыхает в Монако, тусуется с "плохими парнями" на горе Афон и порой несет полную дичь, например, что Украину спасут силовики.

"Где его украинский паспорт, неизвестно, но, похоже, дефицита в паспортах других стран нет. По легенде, Куршутов — влиятельный бизнесмен-правдоруб и ресторатор. По документам, мертв ФОП с Ланосом пятого года. А фактически тот, кого в отдельных кругах называли бы "другом всех друзей", человеком, который знает, с кем и как договориться, чтобы наладить и поддерживать процессы", - говорится в материале.

Похоже, именно эти умения и навыки за пределами привычной волокиты через границу и заинтересовали Банковую.

"Его услуги не нужны на уровне "Вася со второй смены пропустит машину сигарет", а на случай, если "Вась" - это сотни, а машин - тысячи", - отмечает автор.

Слухи свидетельствуют, что он набил руку на теневой таможне Грановского под чутким менторством Александра Черепинского - харьковского эксперта таможенных дел и второго номера списка из указа №169.

То, что Куршутову и Черепинскому санкций в этом году также не продлили, вряд ли досадное упущение, это скорее офер от Банковой, которая давно ищет источники стабильного финансирования для своих "потребностей".

Кроме этого, по данным авторов издания, похоже, Куршутову досталась доля анонимного телеграмм-канала "Темный рыцарь" (советница Ермака Д. Заровна, вероятно, в курсе подробностей).

"И все же анонимная тгшечка — это лишь бонус к основному таможенному оферу. Злые языки говорят, что вроде бы его условия таковы: 25 дней Куршутов работает на государство, а пять — на себя. Еще злее языки отрицают, мол, объемы контрабанды сейчас такие, что "для себя" и пяти часов будет хватать даже при условии, что месячное содержание "темного рыцаря" - это где-то 50 тыс. долл. Но на самом деле интересна упомянутая "работа на государство". какое болото нас стремится погрузить Банковая по самую макушку», — отмечают журналисты.