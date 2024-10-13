Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сеяр Куршутов: СМИ разбирались, как "король контрабанды" выбрался из-под санкций СНБО

Сеяр Куршутов: СМИ разбирались, как "король контрабанды" выбрался из-под санкций СНБО

Автор: «Фраза»
13.10.24 12:46
197
Сеяр Куршутов: СМИ разбирались, как "король контрабанды" выбрался из-под санкций СНБО

СНБО решил не продлевать санкции против так называемых "королей контрабанды", которые с пафосом наложили в 2021 году, поскольку они, на удивление, больше не создают угроз национальной безопасности. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос ZN.UA, пишет УН.

Оказывается, указ о санкциях №169/2021, действовавший до апреля 2024 года, не продлили в отношении одиннадцати из тринадцати физических лиц и почти семидесяти юридических лиц.

Офис президента и Совет национальной безопасности в ответах на запросы журналистов уклонились от объяснений, какие изменения произошли в жизни тех одиннадцати человек, в отношении которых решили не продлевать санкции.

ОП переадресовал запрос в СНБО, а СНБО, в свою очередь, подчеркнул, что Совет рассматривает то, что ему подают компетентные органы.

Служба безопасности официально ответила, что в течение трех лет с момента наложения санкций "уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенциями осуществляли мониторинг эффективности санкций. В апреле 2024-го действие санкций было пролонгировано в отношении отдельных лиц, продолжающих создавать реальные и/или потенциальные угрозы интересам…".

Выходит, что лица, не попавшие в обновленные санационные списки весной 2024 года, больше таких угроз не создают.

Среди лишившихся санкций оказалось немало интересных персонажей, которые, несмотря на все, продолжают свою привычную деятельность на границе, из-за которой и попали в предыдущий санкционный список.

В частности, в перечень попали так называемый галицкий контрабандный аксакал Владимир Полуситок, одесский эксперт по обуви и текстилю Денис Аминев, мукачевский сигаретный эксперт Эдуард Кукоба, ценитель электроники из Одесщины Михаил Грибанов, бывший глава столичной таможни и акции.

Но главный сюрприз — из-под санкций удалось выбраться первому номеру того же санкционного списка — Сеяру Куршутову.

По данным ZN.UA, Сеяр Куршутов живет в Вене, отдыхает в Монако, тусуется с "плохими парнями" на горе Афон и порой несет полную дичь, например, что Украину спасут силовики.

"Где его украинский паспорт, неизвестно, но, похоже, дефицита в паспортах других стран нет. По легенде, Куршутов — влиятельный бизнесмен-правдоруб и ресторатор. По документам, мертв ФОП с Ланосом пятого года. А фактически тот, кого в отдельных кругах называли бы "другом всех друзей", человеком, который знает, с кем и как договориться, чтобы наладить и поддерживать процессы", - говорится в материале.

Похоже, именно эти умения и навыки за пределами привычной волокиты через границу и заинтересовали Банковую.

"Его услуги не нужны на уровне "Вася со второй смены пропустит машину сигарет", а на случай, если "Вась" - это сотни, а машин - тысячи", - отмечает автор.

Слухи свидетельствуют, что он набил руку на теневой таможне Грановского под чутким менторством Александра Черепинского - харьковского эксперта таможенных дел и второго номера списка из указа №169.

То, что Куршутову и Черепинскому санкций в этом году также не продлили, вряд ли досадное упущение, это скорее офер от Банковой, которая давно ищет источники стабильного финансирования для своих "потребностей".

Кроме этого, по данным авторов издания, похоже, Куршутову досталась доля анонимного телеграмм-канала "Темный рыцарь" (советница Ермака Д. Заровна, вероятно, в курсе подробностей).

"И все же анонимная тгшечка — это лишь бонус к основному таможенному оферу. Злые языки говорят, что вроде бы его условия таковы: 25 дней Куршутов работает на государство, а пять — на себя. Еще злее языки отрицают, мол, объемы контрабанды сейчас такие, что "для себя" и пяти часов будет хватать даже при условии, что месячное содержание "темного рыцаря" - это где-то 50 тыс. долл. Но на самом деле интересна упомянутая "работа на государство". какое болото нас стремится погрузить Банковая по самую макушку», — отмечают журналисты.

Тэги: Сєяр Куршутов

Комментарии

Статьи

10.10.24 15:25

Информационная атака на «Фраза.ЮА»: кому прищемило хвост наше издание? /обновлено/

Автор: «Фраза»

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.10.24 11:55

Санкта: шокирующая опера с реальной кровью, мастурбацией и половым актом довела зрителей до больницы

12.10.24 11:15

Deepnude: инструмент для «раздевания» девушек заражает компьютеры

11.10.24 17:01

Бизнес Фиалы, владеющего «УП», продолжает работать в Крыму, – финансовые отчеты Arricano

11.10.24 16:53

На Харьковщине впервые за 12 лет обнаружили случай лихорадки Западного Нила

11.10.24 16:23

В Херсонской области продлевают комендантский час

11.10.24 15:48

СМИ узнали количество самолетов Mirage для Украины

11.10.24 15:24

Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане

11.10.24 14:46

В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке

11.10.24 14:22

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024

11.10.24 15:24

Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане

11.10.24 14:22

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024

11.10.24 13:38

Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан

11.10.24 12:19

Российские войска продвинулись на Курщине, — ISW

11.10.24 09:52

В российском плену умерла журналистка Виктория Рощина

11.10.24 09:20

Зеленский дал четкий ответ, обсуждается ли прекращение огня в обмен на гарантии Запада

11.10.24 09:09

«Укрэнерго» дало прогноз по отключениям света на 11 октября

10.10.24 16:21

Зеленский и Стармер обсудили План победы

10.10.24 15:48

Из Донбасса с начала полномасштабной войны эвакуировали почти 1,2 млн гражданских

10.10.24 15:22

Зеленский прибыл в Лондон

07.10.24 10:27

На войне погиб зять Ирины Фарион

07.10.24 16:51

Синоптики прогнозируют потепление в Украине

07.10.24 17:02

Сэмми Бассо: умер 28-летний «старик», болевший очень редким заболеванием

08.10.24 09:50

Зеленский пообещал раскрыть украинцам план победы

08.10.24 11:49

Путин перестал летать в Сочи, потому что боится атак украинских дронов, — росСМИ

07.10.24 13:15

Финны поведали о вреде электромобилей

07.10.24 14:53

Австралийцы рассказали, как пить кофе и чай, чтобы не «заработать» инсульт

07.10.24 15:24

Американцы развенчали популярный миф о фруктах

07.10.24 16:09

Британцы поведали об удивительной пользе смородины

07.10.24 11:02

Канадцы обнаружили… эффект отрицательного времени

Фото и Видео
Санкта: шокирующая опера с реальной кровью, мастурбацией и половым актом довела зрителей до больницы
Санкта: шокирующая опера с реальной кровью, мастурбацией и половым актом довела зрителей до больницы
Санкта: шокирующая опера с реальной кровью, мастурбацией и половым актом довела зрителей до больницы
Санкта: шокирующая опера с реальной кровью, мастурбацией и половым актом довела зрителей до больницы
В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке
В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке
Разрушительный ураган ударил по побережью Флориды
Разрушительный ураган ударил по побережью Флориды
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Раде решили ограничить использование Telegram
В Раде решили ограничить использование Telegram
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
fraza.com
Новости блогосферы
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.