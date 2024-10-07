Сэмми Бассо: умер 28-летний «старик», болевший очень редким заболеванием

В возрасте 28 лет умер итальянский ученый Сэмми Бассо, изучавший редкую болезнь прогерия, вызывающую преждевременное старение, от которой страдал сам.

Сэмми Бассо внезапно скончался 5 октября во время обеда в ресторане в городе Асоло (провинция Тревизо), спустя несколько дней после возвращения из поездки в Китай. Попытка реанимировать его оказалась тщетной.

За день до смерти Сэмми Бассо наградили журналистской премией Паоло Рицци в Венеции.

Редкое заболевание мужчине диагностировали в возрасте двух лет. Прогерия Хатчинсона-Гилфорда поражает лишь 1 из 20 миллионов человек. Всю свою жизнь Сэмми Бассо изучал это генетическое заболевание, вызывающее преждевременное и ускоренное старение, основав Итальянскую ассоциацию прогерии.