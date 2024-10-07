Сэмми Бассо: умер 28-летний «старик», болевший очень редким заболеванием

Нобелевская премия-2024: объявлены лауреаты по медицине и физиологии
В Раде решили ограничить использование Telegram
ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Крыму
Оккупанты потеряли в Украине более 661 тыс. человек, — сводка Генштаба
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала «бронзу» Чемпионата мира
В Украине не планируют отключения света на понедельник, 7 октября
Правительство уменьшило срок явки в ТЦК по повестке
Кабмин одобрил экономическое бронирование
Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон