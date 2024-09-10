Осень понемногу накрывает Украину – синоптики дали прогноз

В Украину потихоньку заходит осенняя погода. О том, чего ждать от небесной канцелярии, поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 10 сентября, в восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет сухо. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 10-15, на побережье морей до 17 тепла. Днем плюс 24-29, на Прикарпатье и Закарпатье 17-22 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла.

В среду, 11 сентября, ночью на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью плюс 10-15, днем 17-22 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 15-20, на юге до 23 тепла, днем плюс 24-29, на востоке и юге местами до 32 тепла.

В украинской столице послезавтра местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 26-28 тепла.

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