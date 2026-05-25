Новости > Фицо прокомментировал идею предоставить Украине особый статус в ЕС

Фицо прокомментировал идею предоставить Украине особый статус в ЕС

Александр Панько
25.05.26 17:24
228
Фицо прокомментировал идею предоставить Украине особый статус в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова говорит об Украине. Прокомментировал идею канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить нашей стране особый статус в ЕС.

Политик сказал: «Предложение о некоем немедленном ассоциированном членстве Украины в ЕС обязательно столкнется с довольно большим сопротивлением».

Добавляется также: «Что касается меня, то повторяю, что сначала мы должны предоставить перспективу членства в прежде всего тем, кто к этому готов, а уже потом мы можем говорить об Украине».

Глава правительства уверяет, что является сторонником расширения ЕС, однако, по его словам, Украина не может опередить в этом процессе Черногорию, Албанию и Сербии, которые провели уже необходимые реформы.

Указывается, что говорить о каком-либо особом статусе нашей страны можно только после принятия в ЕС этих государств.

Резюмируется: «В таком случае следует ожидать и от Украины каких-нибудь уступок ради мира. Давайте свяжем это с миром: хорошо, когда будет мир, тогда давайте говорить о том, что Украина станет ассоциированным членом».

Ранее в ЕС озвучили важный тезис по поводу членства Украины.

Тэги: Украина, мир, политика, ЕС

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
