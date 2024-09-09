Синоптики рассказали украинцам, где в начале рабочей недели пройдут дожди

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в понедельник, 9 сентября, в южной части нашей страны, днем и в восточных и центральных областях, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях плюс 7-12, на остальной территории 10-15 тепла, на побережье морей до плюс 19. Днем 23-28 тепла, на высокогорье Карпат и горах Крыма плюс 20-22.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 25-27 тепла.

Также сообщается, что во вторник, 10 сентября, в восточных, западных, ночью местами и в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях с переходом на северо-западный), 5-10 м/с.

Ночью плюс 10-15, на юге 13-18 тепла. Днем плюс 24-29, в западных областях 17-22 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 25-27 тепла.

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