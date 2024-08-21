Один из сильнейших клубов Европы могут исключить из Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» рискует остаться без еврокубков на ближайшие несколько лет. У клуба огромный долг в 55 миллионов евро перед своим бывшим игроком Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Le Monde.

По информации источника, 25-летний футболист уже обратился в УЕФА и комиссию Лиги 1 для разрешения ситуации.

Кроме того, ПСЖ должен Мбаппе несколько бонусных выплат в размере 35 миллионов евро.

Если футбольные органы станут на сторону футболиста, французскому клубу грозят строгие санкции. Во Франции действующему чемпиону страны могут запретить подписывать новых игроков, ведь у клуба есть задолженность.

В то же время УЕФА может отобрать у ПСЖ клубную лицензию, выдаваемую участникам еврокубков, ведь одним из условий выдачи документа является отсутствие задолженности по зарплате.

Напомним, мадридский «Реал» провернул очень громкий трансфер.