Археологи раскопали монеты времен Римской империи

Во время раскопок общественного здания в городе Лод (Израиль) археологи нашли клад монет, датируемых последним восстанием евреев против римского владычества. Об этом сообщает Live Science.

Они были спрятаны в чудом сохранившемся фундаменте позднего римско-ранневизантийского периода.

Несмотря на то, что здание «терпело серьезные разрушения» во время еврейского восстания, его уцелевший фундамент защитил 94 серебряные и бронзовые монеты, датированные 221-354 годами нашей эры.

Археологи предполагают, что повстанцы намеренно спрятали клад, но надеялись вернуться за ним.

«Это разрушенное до самого фундамента здание является четким свидетельством того, что восстание было силой подавлено. Для этого применяли насилие и жестокость. Из талмудических писаний известно, что Лод был важнейшим [еврейским] центром после уничтожения Второго храма в Иерусалиме», — рассказал археолог ИAA Шахар Криспин.

Кроме монет, исследователи обнаружили каменные и мраморные артефакты, содержащие греческие, ивритские и латинские надписи. В одном из них упоминается имя «еврея из семьи священника».

Однако непонятно, как евреи использовали здание до того, как оно было разрушено во время восстания.

«Трудно определить, служило ли это прекрасное здание синагогой, учебным залом, местом для собрания старейшин или выполняло все эти функции одновременно», — сказал профессор и глава ИAA Джошуа Шварц.

Напомним, археологи обнаружили купель, где Христос исцелил слепого.