«Динамо» узнало первого соперника в квалификации Лиги чемпионов 2024/25

19 июня в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.

В этом раунде Q2 участвуют 28 команд — 24 по Пути чемпионов (среди них — 14 победителей первого раунда Q1) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо вступает в борьбу с Q2 по Пути представителей лиг. Первым соперником столичной команды стал Партизан (Сербия).

Матчи Q2 Лиги чемпионов пройдут 23/24 и 30/31 июля 2024 года. Первую игру украинская команда проведет условно дома, а ответную — на выезде.

Победители пар выйдут в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в Q3 Лиги Европы.

Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024.