В ДТЭК рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от света

В Киеве уменьшили количество домов, которые не отключают от света во время действия графиков. Теперь их 4% от общего количества. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

«Количество многоэтажек, которые не отключаются от сети во время действия графиков, уменьшилось в три раза», — сказано в сообщении компании.

В ДТЭК уточнили, что была проведена работа для оптимизации схемы питания объектов критической инфраструктуры. Также были созданы новые схемы снабжения жилых домов. Это позволило создать справедливые условия электроснабжения бытовых потребителей.

По состоянию на октябрь 2022 года не отключали от света 1 497 домов, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Это — 12% от общего количества.

«Мы работали над этим, и теперь таких домов только 510, или 4%», — уточнили в компании.

Напомним, в «Укрэнерго» определилось с отключениями света на 19 июня.