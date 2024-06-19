Корпорация из США планирует запустить производство боеприпасов в Украине

Американская оборонная корпорация Northrop Grumman намерена создать в Украине производство боеприпасов средних калибров. Об этом накануне сообщило издание Breaking Defense.

Соответствующее заявление официально было сделано одним из директоров компании Дэйвом Бартеллом на международной выставке Eurosatory 2024 в Париже.

По его словам, речь идет о боеприпасах средних калибров, которые используют много боевых машин и зенитные антидроновые системы. Соответствующее намерение является результатом правительственного проекта с государственным финансированием со стороны Украины и согласованием со стороны правительства США.

«Это наш первый проект, оплачиваемый украинскими долларами. Мы планируем расширить это на боеприпасы для танков, 155 мм, и другие, поскольку находим инновационные процессы», — сказал Бартелл.

Он уточнил, что украинское правительство сейчас в целом инвестирует $2 млрд в оборонную промышленность.

При этом у американской компании отказались от других комментариев.

Сейчас Northrop Grumman является третьей в мире корпорацией по оборонному доходу, который составляет около $32,5 млрд в год. Лидируют Raytheon Technologies Corporation и Lockheed Martin.

Напомним, ЕС хочет произвести два миллиона снарядов в следующем году.