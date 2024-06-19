Израиль одобрил план наступления на Ливан

Глава Северного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк 17 июня одобрили планы наступления на территорию Ливана. Об этом сообщает Times of Israel.

Также было принято решение об «ускорении готовности военных сил на местах».

Отмечается, что это заявление было сделано на фоне неоднократных атак Хезболлы и союзных палестинских террористических группировок на север Израиля, что вызывает опасение расширения боевых действий.

Если дипломатические усилия не принесут результатов, ЦАХАЛ приступит к военной операции, чтобы вытеснить Хезболлу на север.

Мы очень близки к тому моменту, когда примем решение изменить правила игры по «Хезболле» и Ливану, — предупредил министр иностранных дел Израиля Израиль Кац.

Также сообщается, что истребители нанесли удары по нескольким целям Хезболлы на юге Ливана, в том числе по объектам инфраструктуры в Тайбе, Одайсе и Джеббане, а также по зданию в Айте аш-Шаб.

Напомним, ООН обвинила Израиль в нарушении законов войны.