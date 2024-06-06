В столкновении поездов в Чехии погибли граждане Украины

Поздно вечером 5 июня в Чехии пассажирский экспресс RegioJet 1021, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом. Сначала сообщалось о двух погибших и десятках раненых. Позже стало известно, что в результате столкновения погибли четыре человека.

В железнодорожной аварии в Чехии погибли две гражданки Украины. Об этом сообщил МИД Украины в четверг, 6 июня.

«По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Еще 34 человека получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте. Отдельные лица доставлены в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралово», — говорится в сообщении.

Указано, что представитель консульства Украины в городе Брно находится на месте происшествия и постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами.

Напомним, в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Много погибших и пострадавших.