Американцы сообщили о радиоактивной опасности речных мидий

Эксперты из Пенсильванского университета бьют тревогу. Они говорят о радиоактивной опасности речных мидий.

Так, специалисты выявили значительный уровень радиоактивного радия в колониях речных мидий близ очистных сооружений.

В отчете сказано, что, так как двустворчатые моллюски питаются органическими веществами и фильтруют воду вокруг себя, их внутренние ткани и твердые раковины вбирают в себя все, что находится в окружающей их среде, включая радиоактивные частицы.

Ученые констатируют, что мидии усвоили некоторое количество радия из-за добычи нефти и газа, которые проводили на западе Пенсильвании до 2019-го года.

Дело в том, поясняют специалисты, что нефтяники использовали технологию гидроразрыва пласта, чтобы извлечь из недр больше полезных ископаемых.

После этого использованную техническую воду с содержанием радия затем отправили на очистные сооружения.

Американцы сообщают, что такие объекты удаляют из воды основные загрязнители, включая радиоактивные элементы, но, к сожалению, даже после обработки жидкость сохраняет некоторое количество вредных веществ.

Оказалось, что один моллюск содержал до 63,42 микрозиверта (мкЗв) радиоационного воздействия. Всего пятнадцать мидий содержат годовую норму безопасного облучения в 1000 мкЗв.

Информируется, что речные мидии обычно не употребляются человеком в пищу, но их едят водоплавающие птицы, еноты, ондатры и выдры, из-за чего радиационное заражение может двигаться вверх по пищевой цепочке.

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