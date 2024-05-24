Оружие для РФ: Китай отреагировал на заявление Британии

Власти Китая считают необоснованными заявления правительства Великобритании о том, что России передается оружие китайского производства для использования ею в войне против Украины. Об этом сказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, сообщает Укринформ.

«Мы осуждаем ничем не обоснованные и ничем не подкрепленные наговоры британских политиков в адрес Китая», — заявил он.

Ван Вэньбинь считает, что «кризис в Украине» (так в Китае называют войну России против Украины) затянулся из-за действий Великобритании и ее союзников. Именно они якобы помешали Киеву и Москве достичь мира во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

По его словам, обвинения, звучащие в адрес Китая, «не изменят малоэффективную позицию Лондона по отношению к Украине».

«В украинском вопросе Китай всегда был на стороне мира и диалога, в дальнейшем также будет прилагать усилия для возобновления переговоров и выступает за то, чтобы не накалять обстановку. Наряду с этим мы полны решимости защищать свои законные права и интересы», — заявил Ван Вэньбинь.

Напомним, у разведок Британии и США есть доказательства, что Китай готовит поставки оружия России.