Еврокомиссар объяснил, что нужно изменить для вступления Украины в ЕС

Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета Европейского Союза на 20% с условия сохранения существующих правил предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщает Oldenburger Onlinezeitung.

«Это звучит грандиозно, но это соответствует всего лишь 0,2% европейского экономического производства, и это, безусловно, осуществимо. Это достойная инвестиция, потому что Украина имеет огромный экономический потенциал», — подчеркнул еврочиновник.

По его словам, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 миллиардов евро за семилетний бюджетный период ЕС, как это происходит сегодня.

«Финансовая сторона вопроса волнует меня меньше всего. Серьезной проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решение, как обеспечиваем верховенство закона? Как нам объединить большой сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?», — отметил еврокомиссар.

ЕС нуждается в институциональных реформах, не зависящих от вступления Украины и стран Западных Балкан, таких как принятие решений большинством голосов вместо единодушия во внешней политике, добавил Хан.

Еврокомиссар не ожидает скорейшего присоединения Украины к ЕС. Он считает, что релевантное присоединение к 2028 году — началу следующей семилетней финансовой программы — «нереальное». Однако отметил, что спрогнозировать дату присоединения сейчас невозможно.

«Вступление в условиях войны немыслимо. Прежде всего, Украина борется за выживание. Все вступающие в ЕС страны должны выполнить требования реформ», — подчеркнул он.

Напомним, Шмыгаль рассказал, когда Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС.