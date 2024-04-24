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Новости > Синоптики предупредили о мокрой погоде в Украине до конца этой рабочей недели

Синоптики предупредили о мокрой погоде в Украине до конца этой рабочей недели

Александр Панько
24.04.24 16:29
146
Синоптики предупредили о мокрой погоде в Украине до конца этой рабочей недели

До конца этой рабочей недели погода не порадует украинцев. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни.

По словам экспертов небесной канцелярии, ночью четверга, 25 апреля, дожди пройдут на Прикарпатье и Закарпатье, а днем умеренные осадки ожидаются в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами возможны грозы. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков.

В большинстве областей, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях плюс 1-6, а днем 9-14 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 4-9, а днем 17-22 тепла.

В Киеве завтра пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 6-8, а днем 18-20 тепла.

В пятницу, 26 апреля, по всей территории нашей страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ночью в большинстве западных и восточных областей без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 3-10 м/с.

Ночью в западных областях 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозка от 3 мороза до 0, днем плюс 10-15. В юго-восточной части страны ночью плюс 12-17, днем 23-28 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 7-12, а днем 17-22 тепла, в северных областях местами плюс 11-16. На высокогорье Карпат ночью мокрый снег, днем без осадков, ночью около 0, а днем 3-8 тепла.

В украинской столице послезавтра возможен дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью около плюс 10, а днем 13-15 тепла.

Ранее в Украине прошел необычный дождь.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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