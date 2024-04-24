Лукашенко хочет создать… собственное лазерное оружие

Беларусь задумалась над тем, чтобы создать собственное лазерное оружие. Об этом поведал заместитель начальника генерального штаба страны по научной работе Виктор Тумар.

Он уверяет, что разработки у них уже есть.

Было сказано: «Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах».

Чиновник отметил: «Акцент, конечно же, на рассмотрении вопросов военной безопасности стратегического уровня. Здесь представлены отдельные результаты, которые мы сейчас можем продемонстрировать. Показано наше взаимодействие с Национальной академией наук Беларуси, также с государственным военно-промышленным комитетом, с министерством промышленности».

Ранее мы писали, что Великобритания может передать Украине лазерное оружие DragonFire.