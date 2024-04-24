Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сенат США проголосовал за помощь Украине

Сенат США проголосовал за помощь Украине

Александр Панько
24.04.24 10:28
114
Сенат США проголосовал за помощь Украине

Верхняя палата Конгресса США в ночь на вторник, 23 апреля, проголосовала за законопроект о помощи союзникам, который среди прочего включает 60,8 млрд. долларов для Украины, о чем свидетельствует прямая трансляция с заседания.

«За» законопроект проголосовали 79 сенаторов при необходимых 50. «Против» — 18.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись к президенту Джо Байдену, который пообещал подписать его немедленно.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта, предусматривающего помощь Украине на почти 61 млрд долларов. Соответствующее сообщение президента появилось сразу, как стало известно о решении Сената.

«Благодарю лидера большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча МакКоннелла за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, проголосовавших за него», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что это голосование укрепляет роль Америки «как маяка демократии и лидера свободного мира».

Зеленский также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики.

«Я так же ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Напомним, в Госдепе заявили, что новая помощь Украине будет «очень скоро».

Тэги: США, Украина, военная помощь

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.04.24 11:16

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины будут уже в первом пакете, — СМИ

24.04.24 10:58

Наличность украинцев пересчитали

24.04.24 10:53

Половодье в Киеве: в Днепре рекордно вырос уровень воды

24.04.24 10:44

В Смоленской области вспыхнула нефтебаза

24.04.24 09:33

Война в Украине: ситуация на фронтах на 24 апреля

24.04.24 09:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 940 солдат

23.04.24 16:48

На Киевщине произошел перелив воды через дамбу

23.04.24 16:29

Ученые рассказали о «психологии фастфуда»

23.04.24 16:16

В Швейцарии назвали сумму замороженных активов России

24.04.24 11:16

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины будут уже в первом пакете, — СМИ

24.04.24 09:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 940 солдат

23.04.24 13:18

Для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг

23.04.24 11:55

Зеленский и Байден договорились о поставках ATACMS для Украины

23.04.24 11:39

Новая помощь Украине будет «очень скоро», — Госдеп

23.04.24 10:29

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

23.04.24 09:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 060 солдат

22.04.24 12:48

Стало известно, сколько танков Abrams и Leopard было уничтожено в Украине

22.04.24 11:17

Дания отдаст Украине весь свой парк истребителей F-16

22.04.24 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 460 260 солдат

17.04.24 16:10

Китайцы назвали простые способы профилактики инсульта

17.04.24 16:52

Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

17.04.24 14:50

В Киеве могут ввести графики отключений света

17.04.24 12:08

Число погибших в Чернигове резко возросло

17.04.24 14:14

Шольц рассказал, о чем попросил Си Цзиньпина

17.04.24 17:12

Японцы доказали, что просмотр спортивных соревнований делает людей более счастливыми

17.04.24 16:34

Ученые выяснили, почему смеются младенцы

19.04.24 16:45

Стало известно о страшном последствии дефицита сна

19.04.24 10:44

Итальянцы назвали простой способ снизить уровень сахара в крови

19.04.24 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 457 830 солдат

Фото и Видео
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
На Киевщине произошел перелив воды через дамбу
На Киевщине произошел перелив воды через дамбу
Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета
Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Заленский приехал к военным в Донецкую область
Заленский приехал к военным в Донецкую область
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.