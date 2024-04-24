Сенат США проголосовал за помощь Украине

Верхняя палата Конгресса США в ночь на вторник, 23 апреля, проголосовала за законопроект о помощи союзникам, который среди прочего включает 60,8 млрд. долларов для Украины, о чем свидетельствует прямая трансляция с заседания.

«За» законопроект проголосовали 79 сенаторов при необходимых 50. «Против» — 18.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись к президенту Джо Байдену, который пообещал подписать его немедленно.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта, предусматривающего помощь Украине на почти 61 млрд долларов. Соответствующее сообщение президента появилось сразу, как стало известно о решении Сената.

«Благодарю лидера большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча МакКоннелла за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, проголосовавших за него», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что это голосование укрепляет роль Америки «как маяка демократии и лидера свободного мира».

Зеленский также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики.

«Я так же ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Напомним, в Госдепе заявили, что новая помощь Украине будет «очень скоро».