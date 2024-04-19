Россия не планирует делать паузы в войне с Украиной, — Лавров

Страна-агрессор Россия в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса никаких пауз в боевых действиях. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, властям Украины «нет никакой веры».

«На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда — и президент (Путин), и ваш покорный слуга, и Песков, когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам. Но, во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский) сам себе запретил переговоры», — заявил Лавров.

По его словам, Россия к переговорам готова, но «в отличие от стамбульской истории, мы не станем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях».

«Процесс должен идти», — добавил глава МИД России.

По мнению Лаврова, так называемые «реалии на земле» стали другими, «причем существенно другими». Он уточнил, что под «реалиями» подразумевают четыре временно оккупированных региона Украины, которые министр назвал «старыми, исконными нашими регионами».

«Это все должны прекрасно понимать. То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и прочее», — добавил глава МИД РФ.

Напомним, Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной.