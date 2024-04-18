Во Франции арестовали виллу экс-жены Путина, — СМИ

Французские правоохранители в декабре 2023 года арестовали виллу Ривери, связанную с экс-женой российского диктатора Владимира Путина — Людмилой Очеретной. Об этом сообщает издание Challenges.

Вилла принадлежала россиянину Артуру Очеретному — мужу бывшей жены Путина, отмечает СМИ.

Недвижимость расположена в Англете, недалеко от Биаррица. Ранее парижская прокуратура уже проводила там обыски.

«Под прицелом» прокуратуры также находится недвижимость нескольких приближенных к Кремлю олигархов — Геннадия Тимченко, братьев Ротенбергов и бизнесмена Сергея Тони.

Вилла Ривери была построена в 1930 году. Сначала ее называли Вилла Сюзанна в честь вдовы лондонского банкира, являвшейся спонсором ее строительства.

OCCRP отмечает, что недвижимость площадью 5000 квадратных метров была приобретена за 5,4 млн евро Артуром Очеретным в декабре 2013 года.

Напомним, Ахметов купил виллу, принадлежавшую убийце 15 миллионов африканцев.