Столтенберг сделал заявление о ПВО для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс имеет достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы значительно больше передать их в Украину. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов, Дании и Чехии, передает Укринформ.

«Реальность такова, что, конечно, у нас достаточно систем, которые мы могли значительно больше поставить Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, а также когда речь идет о батареях Patriot. И это именно то, над чем мы работаем», — отметил Столтенберг.

Вместе с тем генсек НАТО отказался называть точное количество батарей Patriot в Европе.

«Я не могу назвать точные цифры, потому что это секретная информация. В Европе их (батарей Patriot) меньше 100. На самом деле в Европе их гораздо меньше 100. Но, конечно, весь Альянс имеет значительное количество батарей Patriot. Соединенные Штаты имеют наибольшие количество батарей Patriot», — сказал Столтенберг.

Напомним, Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО.