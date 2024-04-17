Москва может передать Ирану истребители и средства ПВО, — Washington Post

Россия рассматривает возможность передачи Ирану современных истребителей и средства противовоздушной обороны для защиты от ударов Израиля и США. Военное сотрудничество между Москвой и Тегераном вышло на новый уровень. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, Иран открыл новую опасную главу в своих отношениях с Россией, согласившись в 2022 году поставить тысячи боевых дронов и ракет, чтобы помочь Москве в ее войне против Украины.

Расширение связей помогло закрепить соглашения между Москвой и Тегераном, включая обещание России предоставить своему союзнику современные истребители и технологии противовоздушной обороны, которые могли бы помочь Тегерану укрепить свою оборону против любого будущего авиаудара со стороны Израиля или США.

Неизвестно, сколько систем было поставлено и развернуто, но российские технологии могут превратить Иран в гораздо более грозного противника с расширенными возможностями сбивать самолеты и ракеты, говорят официальные лица и эксперты.

Сделки по оружию, некоторые детали которых ранее не разглашались, являются частью более широкого сотрудничества, которое включает совместное производство военных дронов внутри России, обмен технологиями защиты от помех и оценку в реальном времени оружия, развернутого против НАТО и в Украине, заявили представители разведки и эксперты по вооружениям. По их словам, это сотрудничество приносит существенные выгоды обеим странам, одновременно повышая статус Ирана от младшего союзника до стратегического партнера.

Представители разведки заявили, что Россия продвигает тайно заключенные соглашения о поставке Ирану Су-35, одного из самых мощных российских истребителей-бомбардировщиков. Это потенциально грозит радикальной модернизации иранских ВВС, состоящих в основном из восстановленных американских и советских самолетов, выпущенных до 1979 года. Россия также обязалась предоставить техническую помощь с иранскими спутниками-шпионами, а также помощь в создании ракет для отправки большего количества спутников в космос.

Публичных доказательств того, что Су-35 были поставлены, нет. По мнению представителя американской и ближневосточной разведки, хорошо осведомленного о сделке, задержка может быть связана с задержкой Ираном оплаты за самолеты.

Что касается оборонительной стороны, Иран уже давно просит у России новейшие зенитно-ракетные батареи для защиты своих ядерных и военных объектов от возможного удара США или Израиля. В 2007 году Тегеран заключил сделку на покупку российской зенитной системы С-300, но Москва отложила поставку оружия из-за давления со стороны США и европейских держав, добровольный запрет закончился в 2016 году, а иранские С-300 вступили в строй в 2019 году.

С тех пор Иран стремился приобрести более мощную российскую систему С-400, хотя публично неизвестно, приняла ли Москва меры по поставке батарей С-400.

Некоторые варианты С-400 оснащены радарами, способными противостоять технологиям малозаметности, используемым современными военными самолетами. Россия развернула С-400 для защиты своих военных баз в Сирии, и эти батареи представляют собой потенциально смертельную угрозу для военных самолетов США и Израиля, которые время от времени действуют в воздушном пространстве Сирии.

В результате авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля погибли два иранских генерала, что непосредственно привело к решению Ирана запустить в выходные беспилотники и ракеты против Израиля.

Генерал-лейтенант Герци Халеви, начальник штаба Армии обороны Израиля, заявил в понедельник, что нападение Ирана «встретит ответ».

В случае поставки новые российские зенитные ракеты, развернутые для защиты подземных баз, высеченных в скалистых горах, наверняка сделают иранское воздушное пространство «более опасным местом», сказал Джан Касапоглу, старший научный сотрудник Института Гудзона.

По словам представителей разведки, Москва также извлекает выгоду из этого сотрудничества. В дополнение к тысячам беспилотников, закупленных у Ирана, в конце прошлого года Россия согласилась закупить дополнительные военные товары на сумму около 2 млрд долларов, в том числе оборонительные системы против дронов, которые стали главным приоритетом для российских генералов в Украине.

Иран отдельно согласился продать России ракеты класса «земля-земля» для использования против Украины и, согласно новой оценке разведки, ожидается, что он начнет передачу оружия в ближайшее время. По словам официальных лиц, разведывательные агентства пока не обнаружили никаких доказательств того, что ракеты были доставлены.

Между тем, по словам представителей разведки, производство боевых дронов превратилось в совместное предприятие двух стран. Первоначально поставка Ираном дронов России была попыткой Тегерана помочь своему союзнику заткнуть дыру в его военной кампании против Украины. Россия, у которой в начале войны было мало боевых дронов, осенью 2022 года начала использовать два типа дронов иранского производства «Шахед».

К середине лета 2023 года Россия начала производить иранские беспилотники «Шахед-136» на заводе в Алабуге, городе в российском Татарстане. В российских документах, полученных The Washington Post в прошлом году, описываются планы по производству 6000 дронов к лету 2025 года для использования для ударов по украинским силам, а также по электростанциям и другой жизненно важной инфраструктуре.

Напомним, Россия передает Ирану кибероружие.