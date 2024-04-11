Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Африканские ученые посоветовали «приналечь» на селедку

Африканские ученые посоветовали «приналечь» на селедку

Агата Кловская
11.04.24 16:47
124
Африканские ученые посоветовали «приналечь» на селедку

Эксперты из университета Квазулу-Натал в ЮАР поведали о небывалой пользе всем известных рыб. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что переход с потребления красного мяса на такие виды рыбы, как сельдь, сардины и анчоусы, позволит спасать до 750 тысяч жизней ежегодно к 2050-го году.

По их словам, произойдет это за счет улучшения здоровья, а также значительно снизит распространенность инвалидности из-за болезней, связанных с питанием.

Ученые уверяют, что принятие такого типа диеты было бы особенно полезно для стран с низким и средним уровнем дохода, где эта рыба дешева и многочисленна и где, в частности, высок уровень смертности от сердечнососудистых заболеваний.

Указывается на то, что все больше данных связывают потребление красного и переработанного мяса с повышенным риском неинфекционных заболеваний, на долю которых в 2019-м году пришлось около 70% всех летальных исходов в мире.

Информируется, что из них почти половину (44%) составляют ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет и рак кишечника.

Специалисты говорят, что морская рыба богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (DHA и EPA), потребление которых может предотвратить ишемическую болезнь сердца, а также содержит кальций и витамин B12.

Резюмируется, что если сельдь и сардины будут широко использоваться для непосредственного потребления человеком, то потенциально принесут существенную пользу общественному здравоохранению, особенно с точки зрения снижения заболеваемости ишемической болезнью сердца. В общей сложности это обеспечит человечеству дополнительные 7-15 миллионов лет жизни.

Ранее американцы доказали пользу интервального голодания.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, рыба

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.04.24 16:56

Лампа Диониса: австралийцам удалось разгадать интересную тайну

11.04.24 16:26

Украинские пилоты завершают обучение на F-16

11.04.24 16:16

Турция предложила новый проект мирного договора для Украины и России

11.04.24 15:42

Путин не остановится в Украине и будет долго угрожать Европе и США, — Пентагон

11.04.24 15:40

Стало известно о небывалой пользе брокколи

11.04.24 15:28

В Киеве решили не запускать фонтаны

11.04.24 14:42

Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии

11.04.24 14:14

Китай не видит вины за «кризис» в Украине, — МИД

11.04.24 14:11

У берегов Чили нашли неведомых существ

11.04.24 16:16

Турция предложила новый проект мирного договора для Украины и России

11.04.24 14:42

Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии

11.04.24 13:44

Зеленский прибыл с визитом в Литву на саммит Триморья

11.04.24 12:35

Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области

11.04.24 12:12

Рада приняла закон о мобилизации

11.04.24 10:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 450 890 солдат

11.04.24 10:15

Объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии

10.04.24 13:13

Уклонистов хотят лишить права вождения

10.04.24 11:43

Демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации

10.04.24 11:15

Зеленский назвал примитивным мирный план Трампа

05.04.24 16:13

Стало известно о неочевидных последствиях высокого уровня сахара в крови

08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

05.04.24 05:47

Названы самые полезные виды рыб

05.04.24 04:56

Ученые призвали не спать рядом с собаками

05.04.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат

05.04.24 03:36

Немцы узнали о щекотке кое-что пикантное

05.04.24 07:41

Американцы узнали кое-что новое о вреде жирной пищи

05.04.24 02:30

Названо питание для «бодрости ума»

09.04.24 06:18

Найдена взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка

09.04.24 02:20

Озвучен главный секрет крепкого брака

Фото и Видео
У берегов Чили нашли неведомых существ
У берегов Чили нашли неведомых существ
У берегов Чили нашли неведомых существ
У берегов Чили нашли неведомых существ
Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области
Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области
Зеленский назвал последнюю ставку Путина в войне
Зеленский назвал последнюю ставку Путина в войне
Дроны атаковали учебный авиационный центр в России
Дроны атаковали учебный авиационный центр в России
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.