Африканские ученые посоветовали «приналечь» на селедку

Эксперты из университета Квазулу-Натал в ЮАР поведали о небывалой пользе всем известных рыб. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что переход с потребления красного мяса на такие виды рыбы, как сельдь, сардины и анчоусы, позволит спасать до 750 тысяч жизней ежегодно к 2050-го году.

По их словам, произойдет это за счет улучшения здоровья, а также значительно снизит распространенность инвалидности из-за болезней, связанных с питанием.

Ученые уверяют, что принятие такого типа диеты было бы особенно полезно для стран с низким и средним уровнем дохода, где эта рыба дешева и многочисленна и где, в частности, высок уровень смертности от сердечнососудистых заболеваний.

Указывается на то, что все больше данных связывают потребление красного и переработанного мяса с повышенным риском неинфекционных заболеваний, на долю которых в 2019-м году пришлось около 70% всех летальных исходов в мире.

Информируется, что из них почти половину (44%) составляют ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет и рак кишечника.

Специалисты говорят, что морская рыба богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (DHA и EPA), потребление которых может предотвратить ишемическую болезнь сердца, а также содержит кальций и витамин B12.

Резюмируется, что если сельдь и сардины будут широко использоваться для непосредственного потребления человеком, то потенциально принесут существенную пользу общественному здравоохранению, особенно с точки зрения снижения заболеваемости ишемической болезнью сердца. В общей сложности это обеспечит человечеству дополнительные 7-15 миллионов лет жизни.

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