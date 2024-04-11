Стало известно о небывалой пользе брокколи

Эксперты из Техасского университета в США поведали, чем полезны такие крестоцветные овощи как капуста, брокколи и редис. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что употребление таких овощей женщинами в период грудного вскармливания может активизировать у детей особые гены, защищающие от рака, диабета и болезней сердца.

Во время своей работы специалисты проинструктировали кормящих грудью женщин повысить долю капусты, брокколи, редиса и кале в рационе на 24 часа. По завершении данного диетического вмешательства ученые собрали образцы грудного молока у всех участниц и измерили в них уровень сульфорафана (SFN) – метаболита (продукта переработки) крестоцветных овощей.

Поясняется, что SFN представляет собой питательное вещество на основе серы, которое, как принято считать в научном сообществе, обеспечивает защиту от рака, сердечнососудистых заболеваний, деменции и диабета.

Выяснилось, что уровень SFN в грудном молоке растет при повышенном употреблении крестоцветов.

Американцы говорят, что в процессе грудного вскармливания сульфорафан может «передаваться» и младенцам, что активизирует особые «защитные» гены в их печени и легких.

Уверяется, что это потенциально позволяет снизить вероятность развития опасных заболеваний, в числе которых рак и диабет.

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